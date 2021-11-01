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Обвалення багатоповерхівки в Нігерії: з-під завалів дістали тіла перших жертв

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті обвалення 21-поверхової будівлі в найбільшому місті Нігерії Лагосі загинули щонайменше 7 осіб - їх тіла дістали рятувальники. Під уламками будинку залишаються десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PM News.

За його даними, з-під завалів 21-поверхової будівлі вже витягли тіла семи загиблих. Рятувальна операція триває. Під уламками можуть перебувати не менше 50 осіб.

Як повідомило виданню джерело в екстрених службах, з тих, як рятувальники працюють на місці будівлі, що звалилася, з-під завалів нікого не витягли живим. При цьому співрозмовник зазначив, що небагато людей були врятовані до того, як на місце події прибули представники екстрених служб.

Власник будівлі поки не встановлений. Однак, за непідтвердженими даними, він був серед тих, хто опинився під завалами.

Нагадаємо, вдень 1 листопада у фешенебельному районі Лагоса - Ікойе - впала 21-поверхова будівля. Під завалами опинилися не менше 50 осіб.

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