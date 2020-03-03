Зразки зараженого коронавірусом українця відправили на підтвердження до Лондона

Зразки першого зараженого коронавірусом в Україні відправили на остаточне підтвердження в Лондон. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я України у Facebook.

Повідомляється, що на сьогодні заражений госпіталізований, ізольований і знаходиться під контролем.

"За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічних ознак пневмонії немає. Зразок надіслано для остаточного підтвердження до Лондона", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що українець повертався з Італії літаком до Румунії, звідти - своїм авто до Чернівців. У Румунії та на кордоні України проходив температурний скринінг, однак підвищеної температури не було виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.

Водночас міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що ризики поширення коронавірусу по території України є незначними. Мова йде про можливе поширення інфекції від госпіталізованого жителя Чернівців.