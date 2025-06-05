Оскорбления, отмена субсидий и новая партия в США: что не поделили Маск и Трамп

Американский президент Дональд Трамп поссорился со своим бывшим другом и советником Илоном Маском. Оба начали публично обмениваться резкими заявлениями в соцсетях, и сейчас конфликт только обостряется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Маска и Трампа в соцсети Х.
"Илон "истощался", я попросил его уйти, я отобрал у него мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которые никто другой не хотел (он знал об этом уже несколько месяцев!), и он просто сошел с ума!", - написал Трамп.
Президент США также подчеркнул, что прекратить государственные субсидии и контракты Маска является одним из самых простых способов сэкономить деньги в бюджете страны.
"Миллиарды и миллиарды долларов. Я всегда удивлялся, что (бывший президент Джо, - ред.) Байден этого не сделал!", - отметил Трамп.
На это заявление Маск отреагировал почти сразу и подчеркнул, что это "очевидная ложь".
"Так грустно", - написал Маск.
Тем временем миллиардер в сети Х начал опрос о создании новой партии в США.
"Пришло ли время создать новую политическую партию в Америке, которая действительно будет представлять те 80% населения, которое посередине?", - спросил он.
Стоит добавить, что акции Tesla, которой владеет Маск, упали на 15% из-за обострения его конфликта с Трампом.
Отметим, что конфликт между мужчинами начался после того, как Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах и заявил, что больше не может молчать, назвав документ "отвратительной гадостью".
Законопроект о льготах и расходах
На днях Трамп подписал законопроект о льготах и расходах, который предусматривает продолжение сниженных налогов, которые были приняты еще во времена Трампа в 2017 году, и одновременное увеличение расходов на оборону и безопасность.
Для компенсации расходов, предлагаются сокращения в социальных программах. Таких, как:
После этого Трамп публично раскритиковал Маска. Лидер США подчеркнул, что когда-то поддерживал миллиардера, но теперь испытывает глубокое разочарование.
А в ответ президенту Маск упрекнул его, что якобы именно благодаря миллиардеру тот одержал победу на прошлогодних выборах в США.
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