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Оскорбления, отмена субсидий и новая партия в США: что не поделили Маск и Трамп

США, Четверг 05 июня 2025 22:30
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Оскорбления, отмена субсидий и новая партия в США: что не поделили Маск и Трамп Фото: американский президент Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп поссорился со своим бывшим другом и советником Илоном Маском. Оба начали публично обмениваться резкими заявлениями в соцсетях, и сейчас конфликт только обостряется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Маска и Трампа в соцсети Х.

"Илон "истощался", я попросил его уйти, я отобрал у него мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которые никто другой не хотел (он знал об этом уже несколько месяцев!), и он просто сошел с ума!", - написал Трамп.

Президент США также подчеркнул, что прекратить государственные субсидии и контракты Маска является одним из самых простых способов сэкономить деньги в бюджете страны.

"Миллиарды и миллиарды долларов. Я всегда удивлялся, что (бывший президент Джо, - ред.) Байден этого не сделал!", - отметил Трамп.

На это заявление Маск отреагировал почти сразу и подчеркнул, что это "очевидная ложь".

"Так грустно", - написал Маск.

Тем временем миллиардер в сети Х начал опрос о создании новой партии в США.

"Пришло ли время создать новую политическую партию в Америке, которая действительно будет представлять те 80% населения, которое посередине?", - спросил он.

Стоит добавить, что акции Tesla, которой владеет Маск, упали на 15% из-за обострения его конфликта с Трампом.

Конфликт Трампа и Маска

Отметим, что конфликт между мужчинами начался после того, как Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах и заявил, что больше не может молчать, назвав документ "отвратительной гадостью".

Законопроект о льготах и расходах

На днях Трамп подписал законопроект о льготах и расходах, который предусматривает продолжение сниженных налогов, которые были приняты еще во времена Трампа в 2017 году, и одновременное увеличение расходов на оборону и безопасность.

Для компенсации расходов, предлагаются сокращения в социальных программах. Таких, как:

  • медстраховки для бедных,
  • продовольственные талоны,
  • налоговые льготы на экологически чистую энергетику, что касается и покупателей электромобилей.

После этого Трамп публично раскритиковал Маска. Лидер США подчеркнул, что когда-то поддерживал миллиардера, но теперь испытывает глубокое разочарование.

А в ответ президенту Маск упрекнул его, что якобы именно благодаря миллиардеру тот одержал победу на прошлогодних выборах в США.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск
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