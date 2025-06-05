Оскорбления, отмена субсидий и новая партия в США: что не поделили Маск и Трамп

Американский президент Дональд Трамп поссорился со своим бывшим другом и советником Илоном Маском. Оба начали публично обмениваться резкими заявлениями в соцсетях, и сейчас конфликт только обостряется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Маска и Трампа в соцсети Х.

"Илон "истощался", я попросил его уйти, я отобрал у него мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которые никто другой не хотел (он знал об этом уже несколько месяцев!), и он просто сошел с ума!", - написал Трамп.

Президент США также подчеркнул, что прекратить государственные субсидии и контракты Маска является одним из самых простых способов сэкономить деньги в бюджете страны.

"Миллиарды и миллиарды долларов. Я всегда удивлялся, что (бывший президент Джо, - ред.) Байден этого не сделал!", - отметил Трамп.

На это заявление Маск отреагировал почти сразу и подчеркнул, что это "очевидная ложь".

"Так грустно", - написал Маск.

Тем временем миллиардер в сети Х начал опрос о создании новой партии в США.

"Пришло ли время создать новую политическую партию в Америке, которая действительно будет представлять те 80% населения, которое посередине?", - спросил он.

Стоит добавить, что акции Tesla, которой владеет Маск, упали на 15% из-за обострения его конфликта с Трампом.