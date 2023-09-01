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Оскорблял военных на камеру. Суд Полтавы отправил блогера в СИЗО

Фото: Роман Заволока (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

Суд Полтавы избрал меру пресечения скандальному блогеру Роману Завлоке, который публично оскорблял военных. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Нацполиции.

Как известно, дело в отношении полтавчанина рассматривалось сегодня на заседании в Октябрьском райсуде Полтавы. Мужчину отправили под стражу сроком на 60 суток. О такой мере пресечения ходатайствовали прокуроры.

По данным Нацполиции, фигурант в общей сложности распространил около 70 публикаций, дискредитирующих военнослужащих, осуществляющих меры по обеспечению сдерживания вооруженной агрессии РФ.

В общем блоггеру грозит до 5 лет заключения.

Что известно о деле

По данным следствия, 28 августа во время вручения повесток на одной из улиц Полтавы фитнес-блогер, оскорблял военных в центре города, а также плюнул на одного из них.

Одним из работников ТЦК был военнослужащий, вернувшийся из зоны боевых действий.

Свои провокации блоггер снял на камеру и опубликовал на своей странице в социальной сети.

После чего вечером 29 августа, находясь в публичном месте, во время проверки документов сотрудниками полиции он нанес телесные повреждения одному из них.

В тот же день блогера задержали сотрудники СБУ совместно с Нацполом. Его подозревают по двум статьям:

  • ч. 1 и ч. 2 статьи 435-1-"Оскорбление чести и достоинства военнослужащего" и "Изготовление и распространение материалов, содержащих образа чести и достоинства военнослужащего";
  • ч. 2 статьи 345 - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

За совершенное ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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