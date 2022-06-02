Зворотній відлік неможливий. У Міноборони висловились про терміни закінчення війни

Ніхто зараз не може чітко визначити, коли насправді закінчиться війна в Україні. А Росія в цей час готується до затяжного конфлікту.
Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна.
"Ми не знаємо дня завершення війни, а отже не зможемо закреслити як у дембельському календарі ще один день до демобілізації. Тому, 99-й, 100-й, 101-й - це просто воєнний календар", - сказала Маляр.
Вона додала, що ключова мета Росії - це руйнування української державності.
"РФ здійснює підготовку до ведення довготривалої війни. Росія втрачає не тільки своїх людей, але й озброєння та військову техніку", - прокоментувала заступниця міністра оборони України.
Нагадаємо, як далеко може зайти російська армія в Україні - читайте в ексклюзивному матеріалі РБК-Україні.
Раніше ми повідомляли, з початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація окупувала більше 3 тисяч населених пунктів України. Наші бійці вже звільнили трохи більше тисячі.
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