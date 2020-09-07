Загострення на Донбасі: за добу один військовий загинув, ще один поранений

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчора ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загострилась. Збройні формування Російської Федерації порушили перемир'я, в результаті чого загинув український військовий.

Про це повідомили в штабі ООС.

Поблизу Красногорівки бойовики обстріляли чергами з автоматичного станкового гранатомета позиції українських захисників. Там поранення отримав один військовий.

Крім того, противник відкривав прицільний вогонь зі стрілецької зброї по українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Також упродовж минулої доби російські окупаційні війська двічі здійснили і провокативні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми.

З початку поточної доби, 7 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігається тиша.

Нагадаємо, стало відомо, що 6 вересня на Донбасі загинув Тарас Кубійович, житель села Вільхівці, Городенківського району Івано-Франківської області.