Загострення на Донбасі, розрив контракту на поставку вакцин, нові медалі на Паралімпіаді: новини за вихідні

10 українських військових поранені в результаті обстрілів на Донбасі, МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії, Україна завоювала вже десять золотих медалей на Паралімпіаді. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 28-29 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.

Бойовики обстріляли житлові райони та позиції ООС на Донбасі: 10 бійців поранені

Ситуація на Донбасі погіршилася. Бойовики обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та житлові райони Луганської та Донецької області. Крім того, на кордоні Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. В результаті обстрілів 10 українських бійців були поранені й отримали бойові травми.

"6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 - бойові травми. Поранені перебувають у лікувальних закладах, стан здоров'я захисників - задовільний", - уточнили в ООС.

МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії

МОЗ розірве контракт з Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин з Індії. Компанія повинна була поставити в Україну 1,5 млн доз препарату CoviShield і 10 млн Novavax. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, індійський завод Serum Institute не виконав своїх обов'язків за контрактами. З 12 млн доз він поставив тільки 500 тисяч доз.

"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде у світі. Ми розуміємо, що після внутрішньої реєстрації мине ще час, тобто до кінця року він (препарат - ред.) може ще не отримає прекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захочуть вакцинуватися цим препаратом", - пояснив міністр.

Сім років боровся за життя. Помер Герой України Петраківський

Після семи років хвороби з життя пішов випускник Національної академії сухопутних військ, Герой України підполковник Олександр Петраківський. Чоловікові було 33 роки.

Відзначимо, що 20 липня 2014 року Петраківський отримав важке поранення голови внаслідок атаки бойовиків з засідки. Чоловік забезпечував проходження військової техніки ЗСУ та військовослужбовців "Айдару" до аеропорту Луганськ й попри поранення продовжував координувати дії групи та виносив поранених у безпечне місце. Після хірургічних втручань Олександр проходив складну реабілітацію.

Поблизу кафе в Запоріжжі невідомі вчинили стрілянину, постраждали 5 людей

У Запоріжжі поблизу кафе на вулиці Прибережна магістраль зловмисники вчинили стрілянину. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей.

Правопорушники затримані. Правоохоронці вилучили в них два пістолети марки "Форт", зброя направлена на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Кидали димові шашки в колону: в Одесі на ЛГБТ-акції затримали більше 60 осіб

В суботу, 28 серпня, в Одесі на ЛГБТ-акцію вийшли близько 200 осіб. Сталися сутички з протестуючими проти акції. В результаті 61 особа була притягнути до відповідальності. Серед них 12 неповнолітніх.

Відповідно до результатів досудового розслідування, наразі вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу 15 особам віком від 18 до 25 років. "Відносно ще 46 осіб, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - відзначає пресслужба поліції.

У Кабулі стався потужний вибух: що відомо

На території Кабулу прогримів потужний вибух. Повідомляється, що до вибуху були причетні Сполучені Штати Америки. За словами чиновника США, який попросив не розкривати своє ім’я, ракетний удар був націлений на бойовиків ІДІЛ.

Пізніше представник Пентагону підтвердив, що американські війська здійснили ракетний удар по території Кабулу. Чиновник наголосив, що сили США ліквідували терориста-смертника, який прямував в замінованому автомобілі до аеропорту.

У Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna з домішками

В Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna від COVID-19. Вони були щеплені вакцинами з партій, які пізніше були припинені до використання після виявлення домішок. За даними Міністерства охорони Здоров'я Японії, чоловіки у віці 30 років померли в цьому місяці протягом декількох днів після отримання другої дози препарату Moderna. Причина смерті досі з'ясовується.

Пізніше у ще одній партії вакцини Moderna, яка була доставлена в Японію, виявили сторонні речовини. З цієї партії щепили майже 400 людей.

Україна здобула вже десять золотих медалей на Паралімпіаді

Українські спортсмени Оксана Зубковська і Роман Полянський вибороли "золото" на Паралімпіаді-2020. Тепер Україна має десять золотих медалей на своєму рахунку. Легкоатлетка Оксана Зубковська виборола "золото" зі стрибків у довжину (Т12), показавши результат в 5,54 метра. Роман Полянський здобув перемогу в академічному веслуванні на 2000 метрів класу PR1.

Так, виборовши вже 10 золотих медалей на Паралімпіаді-2020, наша збірна перебуває в топ-5 загального заліку. Нагадаємо, українські спортсмени 28 серпня завоювали три "золота" на Паралімпіаді-2020 в Токіо.