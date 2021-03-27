Загострення на Донбасі: посольство США в Україні закликало РФ припинити насильство

Посольство США в Україні висловило глибоку тривогу з приводу загибелі чотирьох українських військових на Донбасі 26 березня. Відомство закликало Росію дотримуватися домовленостей про перемир'я.
Про це йдеться в заяві посольства США в Україні в Twitter.
У відомстві зазначили, що Росія має припинити агресію.
"Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів унаслідок обстрілу поблизу Шумів. Росія має дотримуватися режиму припинення вогню, зупинити щоденне насильство, яке викликає страждання, конструктивно брати участь у мирних переговорах і припинити агресію в Україні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 березня вдень окупанти з мінометів та іншої зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Шумів. Унаслідок ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє отримали поранення. Після цього глава держави розпочав консультації з лідерами "Нормандії".
Українська сторона Тристоронньої контактної групи скликала термінове засідання підгрупи з безпеки. Якщо Росія дасть свою згоду, то засідання відбудеться 27 березня.
На загострення на Донбасі вже відреагували в посольстві Великобританії. Британський посол Мелінда Сімонс закликала Росію забезпечити режим "тиші".