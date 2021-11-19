Загострення на Донбасі. Загинув український військовий

На Донбасі від початку доби бойовики чотири рази порушили режим "тиші". В результаті обстрілів загинув один український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.
Тричі бойовики застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм. В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм. В районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким військовому, який загинув.