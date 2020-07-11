Загострення на Донбасі: один військовий загинув, троє поранені

Протягом минулої доби, 10 липня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, ще троє - отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю.

Мінометні обстріли зафіксовані поблизу Причепилівки, Оріхового, Троїцького та Хутору Вільного, на підступах до Новотошківського та Новолуганського. Крім того, по оборонних укріпленнях наших захисників поблизу Катеринівки агресор задіяв протитанковий ракетний комплекс.

Також бойовики обстрілювали Водяне, передмістя Авдіївки, Невельське, Лебединське.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню поблизу Водяного. Втрат немає.

РБК-Україна писало, що 10 липня поблизу Авдіївки поранення отримав ще один український військовий після обстрілу бойовиками з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики стали частіше використовувати снайперів і диверсійні групи на Донбасі, при цьому їх вихід на позиції прикривається мінометними обстрілами позицій ООС.