Загострення на Близькому Сході: ісламські країни скликали надзвичайний саміт

Міністр закордонних справ Адміністрації Палестини Ріяд Малкі засудив Ізраїль на початку засідання.

"Нам потрібно сказати Аллаху, що ми будемо чинити опір до останнього дня", - заявив він.

Таку ж позицію висловив і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Ізраїль несе відповідальність за недавню ескалацію у Східному Єрусалимі, на Західному березі та у Секторі Газа", - підкреслив міністр.

Очільник Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив Ізраїль у "геноциді та злочинах проти людства".

"Наші попередження Ізраїлю минулого тижня залишились без уваги", - сказав він.