Загострення на Близькому Сході: ісламські країни скликали надзвичайний саміт

Організація ісламського співробітництва, яка складається з 57 країн, скликала надзвичайне засідання через бойові дії між Ізраїлем та рухом ХАМАС у Секторі Гази. Засідання проходить сьогодні.

Про це повідомляє агентство AP.

Міністр закордонних справ Адміністрації Палестини Ріяд Малкі засудив Ізраїль на початку засідання.

"Нам потрібно сказати Аллаху, що ми будемо чинити опір до останнього дня", - заявив він.

Таку ж позицію висловив і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Ізраїль несе відповідальність за недавню ескалацію у Східному Єрусалимі, на Західному березі та у Секторі Газа", - підкреслив міністр.

Очільник Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив Ізраїль у "геноциді та злочинах проти людства".

"Наші попередження Ізраїлю минулого тижня залишились без уваги", - сказав він.