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Защитник сборной Украины сменил "Шахтер" на европейский чемпионат

Фото: Богдан Михайличенко выступит на Балканах (facebook.com/dinamo)
Автор: Антон Федорцив

Действующий чемпион Украины Богдан Михайличенко, защищавший цвета донецкого "Шахтера" на правах аренды, пополнил ряды загребского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний фланговый исполнитель перебрался к участнику Лиги чемпионов. Бельгийский "Андерлехт" окончательно отпустил украинца.

За Михайличенко "Динамо Загреб" заплатил ориентировочно 800 тысяч евро. Хорватский гранд воспользовался тем, что "Шахтер" не захотел активировать опцию выкупа защитника. "Горняки" могли выкупить его контракт за 2,5 млн в евровалюте.

В прошлом сезоне Михайличенко провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Защитник был первым выбором Игора Йовичевича на левом фланге. Именно хорватский специалист убедил Михайличенко в правильности выбора новой команды.

Украинец – воспитанник киевского "Динамо". На взрослом уровне он также выступал в составе луганской "Зари" и "Андерлехта". За сборную Украины отыграл 7 поединков.

К слову, ранее собрали пятерку самых громких летних трансферов УПЛ в специальной подборке.

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