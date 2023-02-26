Защитник сборной Украины с голом феерически дебютировал за океаном: видео

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"Интер Майами" – "Клуб де Фут Монреаль" – 2:0

Голы: Кривцов, 41, Боргелин, 76

Украинец вышел в старте "цапель" на позиции правого центрального защитника. На поле он провел все 90 минут. Именно Кривцов открыл счет под занавес первого тайма.

"Интер Майами" использовал стандарт. После подачи углового с правого фланга на ближнюю стойку кто-то из флоридцев продолжил передачу дальше. А на дальней Кривцов корпусом протолкнул мяч в ворота.

После перерыва "цапли" отличились во второй раз. Забил еще один дебютант – гаитянец Боргелин. На 76-й минуте в затяжной атаке "Интера Майами" он со второй попытки метко сыграл на добивании.

По итогам поединка Кривцов был признан первой звездой матча. Следующий поединок флоридцы сыграют 5 марта против "Филадельфии Юнион". Контракт украинца с "Интером Майами" действует до 31 декабря 2024 года.