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Защитник "Питтсбурга" защитил Кросби, ветеран "Вашингтона" избил молодого: драки дня НХЛ

Среда 30 октября 2024 13:00
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Защитник "Питтсбурга" защитил Кросби, ветеран "Вашингтона" избил молодого: драки дня НХЛ Фото: Дилан Макилрат на этот раз одолел Мэтта Ремпе (russianmachineneverbreaks.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники силовой игры остались довольны матчами регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в Питтсбурге и Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

В штате Пенсильвания защитник "Питтсбурга" Джек Сент-Айвени сошелся на кулаках с коллегой за амплуа из "Миннесоты" Броком Фабером. Тот имел наглость атаковать у борта самого Сидни Кросби.

Главная звезда "Пингвинз" и сам готов был выяснить взаимоотношения с обидчиком, но вмешался в рефери. Как следствие, на Фабера налетел Сент-Айвени. Они обменялись не слишком акцентированными ударами, но с хозяина льда слетел шлем. В конце концов "спарринг" завершился вничью.

В американской столице загорелось в дебюте. Защитник "Вашингтон" Дилан Макилрат "затанцевал" в середине площадки с форвардом "Рейнджерс" Мэттом Ремпе, с которым должен остались счеты еще с прошлого сезона.

Более опытный защитник "Кэпиталз" сразу завладел инициативой. Он нанес несколько точных ударов в голову Ремпе и даже рассек щеку. Молодой "синерубашечник" пытался удержаться на льду, а когда начал падать наземь, то потащил за собой и Макилрата.

К слову, канадский защитник "Сиэтла" Монтур стал главным героем вечера с хет-триком против "Монреаля".

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