Защитник "Питтсбурга" защитил Кросби, ветеран "Вашингтона" избил молодого: драки дня НХЛ

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков .

В штате Пенсильвания защитник "Питтсбурга" Джек Сент-Айвени сошелся на кулаках с коллегой за амплуа из "Миннесоты" Броком Фабером. Тот имел наглость атаковать у борта самого Сидни Кросби.

Главная звезда "Пингвинз" и сам готов был выяснить взаимоотношения с обидчиком, но вмешался в рефери. Как следствие, на Фабера налетел Сент-Айвени. Они обменялись не слишком акцентированными ударами, но с хозяина льда слетел шлем. В конце концов "спарринг" завершился вничью.

В американской столице загорелось в дебюте. Защитник "Вашингтон" Дилан Макилрат "затанцевал" в середине площадки с форвардом "Рейнджерс" Мэттом Ремпе, с которым должен остались счеты еще с прошлого сезона.

Более опытный защитник "Кэпиталз" сразу завладел инициативой. Он нанес несколько точных ударов в голову Ремпе и даже рассек щеку. Молодой "синерубашечник" пытался удержаться на льду, а когда начал падать наземь, то потащил за собой и Макилрата.