RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Оболонском районе Киева ночью взорвали гранату, есть пострадавший

Иллюстративное фото: в Оболонском районе Киева ночью взорвали гранату, есть пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 5 мая в Оболонском районе Киева прогремел взрыв. В квартире одного из домов взорвали гранату.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Приречная.

Фото: улица Приречная (google.maps)

После сообщения о событиях к месту выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики.

"Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали. Происхождение боеприпаса сейчас устанавливается", - пишет полиция.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

 

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что недавно в Подольском районе Киева взорвался автомобиль.

В частности в начале апреля на рынке "Юность" в Деснянском районе в помещении одного из магазинов взорвалась граната в результате чего погибли два человека. Подробнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев