В Оболонском районе Киева ночью взорвали гранату, есть пострадавший
В ночь на 5 мая в Оболонском районе Киева прогремел взрыв. В квартире одного из домов взорвали гранату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киев.
Инцидент произошел в одном из домов на улице Приречная.
Фото: улица Приречная (google.maps)
После сообщения о событиях к месту выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики.
"Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали. Происхождение боеприпаса сейчас устанавливается", - пишет полиция.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что недавно в Подольском районе Киева взорвался автомобиль.
В частности в начале апреля на рынке "Юность" в Деснянском районе в помещении одного из магазинов взорвалась граната в результате чего погибли два человека. Подробнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.
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