В Оболонском районе Киева ночью взорвали гранату, есть пострадавший

В ночь на 5 мая в Оболонском районе Киева прогремел взрыв. В квартире одного из домов взорвали гранату.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Приречная.

Фото: улица Приречная (google.maps)

После сообщения о событиях к месту выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики.

"Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали. Происхождение боеприпаса сейчас устанавливается", - пишет полиция.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.