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В Оболонском районе Киева ночью взорвали гранату, есть пострадавший

Понедельник 05 мая 2025 10:23
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В Оболонском районе Киева ночью взорвали гранату, есть пострадавший Иллюстративное фото: в Оболонском районе Киева ночью взорвали гранату, есть пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 5 мая в Оболонском районе Киева прогремел взрыв. В квартире одного из домов взорвали гранату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киев.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Приречная.

В Оболонском районе Киева ночью взорвали гранату, есть пострадавший

Фото: улица Приречная (google.maps)

После сообщения о событиях к месту выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики.

"Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали. Происхождение боеприпаса сейчас устанавливается", - пишет полиция.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что недавно в Подольском районе Киева взорвался автомобиль.

В частности в начале апреля на рынке "Юность" в Деснянском районе в помещении одного из магазинов взорвалась граната в результате чего погибли два человека. Подробнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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