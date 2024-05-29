На Оболони в Киеве мужчина устроил стрельбу

Мужчина устроил стрельбу в Оболонском районе Киева. В момент инцидента он был в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.
Как отмечают в полиции, находившийся под действием алкоголя мужчина сначала толкнул прохожую. Когда за нее начали заступаться ее знакомые, злоумышленник получил пистолет травматического действия и сделал три выстрела.
В результате стрельбы пострадал 53-летний мужчина, выстрел попал ему в грудь. Пострадавший госпитализирован в больницу.
Злоумышленником оказался местный житель 1989 года рождения. Его задержали полицейские по статье 208 УК Украины. Правоохранители изъяли у фигуранта устройство для отстрела резиновых шаров "Форт" и стреляные гильзы.
Мужчине объявили подозрение в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УКУ). Ему грозит до семи лет за решеткой.
Фото: в Киеве мужчина устроил стрельбу (facebook.com/UA.KyivPolice)
Напомним, весной в Житомире неизвестные расстреляли мужчину в салоне авто. Его госпитализировали.
Также недавно работники ТЦК в Закарпатской области открыли огонь в воздух из-за конфликта с местными жителями.
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