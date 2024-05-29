На Оболони в Киеве мужчина устроил стрельбу

Как отмечают в полиции, находившийся под действием алкоголя мужчина сначала толкнул прохожую. Когда за нее начали заступаться ее знакомые, злоумышленник получил пистолет травматического действия и сделал три выстрела.

В результате стрельбы пострадал 53-летний мужчина, выстрел попал ему в грудь. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Злоумышленником оказался местный житель 1989 года рождения. Его задержали полицейские по статье 208 УК Украины. Правоохранители изъяли у фигуранта устройство для отстрела резиновых шаров "Форт" и стреляные гильзы.

Мужчине объявили подозрение в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УКУ). Ему грозит до семи лет за решеткой.

Фото: в Киеве мужчина устроил стрельбу (facebook.com/UA.KyivPolice)