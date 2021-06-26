Оновлено рекорд по кількість COVID-щеплень за добу в Україні

В Україні за минулу добу зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу. Вакцинували 97 130 людей.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Одну дозу отримали 36 540 людей, повністю імунізовані - 60 590 людей. Протягом доби працювали:
Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 742 181 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 871 511 людей, з них отримали 1 дозу - 1 871 509 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 422 475 щеплень.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 756 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Харківській областях.
Крім того, опубліковано постанову про заходи з протидії штаму "Дельта".