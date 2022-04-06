На відео з дрона потрапив момент розстрілу мирних жителів у Бучі

У мережі опубліковані кадри з безпілотника, на яких видно, як російські військові стріляють по велосипедисту в Бучі. Аналіз геолокації показав, що Місце зйомки дрона збігається з місцем виявлення тіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Судячи з відео, постріли робилися з БМД-2 з маркуваннями "V" на кузові. Інша армійська техніка в колонах на сусідніх вулицях також має таке ж маркування.
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