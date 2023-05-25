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Обмен пленными: появилось видео возвращения защитников Украины

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Украина, Четверг 25 мая 2023 16:34
Обмен пленными: появилось видео возвращения защитников Украины Фото: Украина вернула более 100 защитников (gur.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В рамках сегодняшнего обмена пленными с Россией Украина вернула более 100 наших военных. Домой вернулись бойцы из Бахмутского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сегодня, 25 мая, из российского плена домой вернулись 106 военных, державших оборону на Бахмутском направлении.

Обмен пленных

В рамках сегодняшнего обмена в Украину вернулись восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. В частности, вернулся 21 представитель терробороны. Дома теперь также семь пограничников и один военный Государственной специальной службы транспорта.

Кроме того, сегодня в Украину было репатриировано три тела: двое иностранцев и украинки.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины обмен военнопленными происходит почти ежемесячно. Последний обмен пленными прошел 6 мая, тогда домой вернулись 45 бойцов полка "Азов".

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Обмен пленными Война России против Украины
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