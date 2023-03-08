Обмен пленными: почти все освобожденные украинцы имеют ранения или заболевания

Чиновник отметил, что этот обмен стал 39 после полномасштабного вторжения РФ. Сотни семей получили приятное известие, вернулись их родные - 130 защитников и защитниц.

"Состояние здоровья, к сожалению, желает быть лучше, поскольку в этом обмене почти все военнослужащие имеют ранения, тяжелые заболевания, которые они получили во время борьбы за независимость Украины", - сказал Охрименко.

Что касается возвращения гражданских украинцев, то работа продолжается.

"Но гражданские не могут считаться военнопленными, их возврат должен быть без всяких обменов. Поскольку содержание гражданских в заложниках это другая статья уголовного кодекса. В данном случае можно говорить о терроризме. Содержание гражданских есть преступление против гражданского населения", - пояснил замруководителя Рабочей группы Координационный штаб.