Обмен пленными: почти все освобожденные украинцы имеют ранения или заболевания

Почти все украинцы, освобожденные 7 марта из российского плена, имеют ранения или тяжелые заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Рабочей группы Координационного штаба Богдана Охрименко в эфире телемарафона.
Чиновник отметил, что этот обмен стал 39 после полномасштабного вторжения РФ. Сотни семей получили приятное известие, вернулись их родные - 130 защитников и защитниц.
"Состояние здоровья, к сожалению, желает быть лучше, поскольку в этом обмене почти все военнослужащие имеют ранения, тяжелые заболевания, которые они получили во время борьбы за независимость Украины", - сказал Охрименко.
Что касается возвращения гражданских украинцев, то работа продолжается.
"Но гражданские не могут считаться военнопленными, их возврат должен быть без всяких обменов. Поскольку содержание гражданских в заложниках это другая статья уголовного кодекса. В данном случае можно говорить о терроризме. Содержание гражданских есть преступление против гражданского населения", - пояснил замруководителя Рабочей группы Координационный штаб.
Напомним, 7 марта состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. СБУ опубликовала видео возвращения домой 130 украинских защитников.
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