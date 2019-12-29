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При обміні полоненими між Україною і ОРДЛО сталося ДТП

Новини » Надзвичайні події     29.12.2019 - 12:25
При обміні полоненими між Україною і ОРДЛО сталося ДТП
Фото: мето події (скрін відео)

В результаті події ніхто не постраждав

У неділю, 29 грудня, в "сірій зоні" Донбасу, де проходить обмін полоненими, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє РБК-Україна.

Учасниками ДТП стали пасажирський автобус, в якому перебували учасники обміну, а також мікроавтобус.

При в'їзді на територію КПВВ "Майорське" один з автобусів, що перевозили утримуваних осіб для обміну між Україною і ОРДЛО, врізався в мікроавтобус, який був припаркований на території КПВВ.

Автомобілі не отримали значних ушкоджень, постраждалих немає.

Нагадаємо, в неділю, 29 грудня, проходить обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО.

За попередніми даними, обмін полоненими пройде за формулою - 120 від Києва і 80 від ОРДЛО.

Раніше президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмін полоненими планується на 29 грудня. У той же час Зеленський не став коментувати формулу обміну полоненими.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Їх відпустили, з-за чого під судом почався довгостроковий протест.

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