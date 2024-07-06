Обругал защитника и пожелал смерти. В Одессе вспыхнул новый скандал: детали инцидента

Детали громкого инцидента

Ганул отмечает, что виновник конфликта работает фитнес-тренером в Одессе. Он обругал военного и заявил, что ему безразлично, что тот воевал. Кроме того, мужчина пожелал смерти всем, кто сейчас на фронте.

"Я на связи с военным, которого обижал этот подлец. П*дар установлен, зовут урода Свивастян Гогович, мы с ребятами уже выехали к нему, на этот раз никто ему не поможет", - написал Ганул.

Позже активист показал фото с тем же мужчиной, который оскорблял военного. У него был разбит нос. Кто именно избил мужчину и при каких обстоятельствах - неизвестно.

Мужчине, который оскорблял военного, разбили нос (фото: t.me/ganul93)

Также Ганул сообщил, что виновника инцидента забирают представители местного ТЦК для прохождения ВВК.

Виновник конфликта пытался обвинить активистов, что вроде бы как они взяли его телефон и от его имени публиковали сообщения на странице. Но Ганул опубликовал видео, где видно, что злоумышленник сам держит свой телефон.