Обещал зарезать семью копа. "Аризона" выгнала скандального хоккеиста с белорусскими корнями

"Койотис" простились с 29-летним форвардом, подписанным фактически две недели назад. ДТП и неадекватное поведение американца белорусского происхождения сделали его безработным.

Гальченюк попал в скандал 9 июля. Полиция предъявила хоккеисту несколько обвинений – наезд на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление во время ареста и угрозы либо запугивание. После того, как форвард с товарищем под хмельком врезались в бордюр и дорожный знак их остановили полицейские.

Копы попросили Гальченюка выйти из авто, а тот начал конфликтовать и оказался в наручниках. По дороге в участок он несколько раз угрожал правоохранителям и позволял себе расистские выпады. Впоследствии начал козырять связями в Москве, заявив полицейскому: "Я зарежу тебя, твою жену, твою дочь". Позже форвард заявил копам, что подшутил над ними.

Кто такой Алекс Гальченюк

Уроженец Милуоки, сын советского и белорусского хоккеиста Александра Гальченюка. Детство и юность провел в России.

На драфте НХЛ-2012 выбран "Монреалем" под 3-м номером. Провел 6 сезонов подряд в составе "Канадиенс". Позже дважды защищал цвета "Аризоны", "Питтсбурга", "Миннесоты", "Оттавы", "Торонто" и "Колорадо".

В составе сборной США U-20 стал чемпионом мира в 2013 году. В том же году завоевал "бронзу" со взрослой командой на планетарном форуме в Швеции и Финляндии.