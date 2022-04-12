Через рясні дощі окупанти сидять по коліно в болоті, - голова Дніпропетровської облради

За його словами, через погодні умови техніка ворога не може нормально пересуватись, а літаки в повітря не піднімаються.

Зокрема, Лукашук наголосив, що це дає українським захисникам можливість ще краще підготуватися до можливої ескалації конфлікту і другого етапу війни, початок якого, за даними з різних джерел, очікується найближчим часом.

"Чи буде важко? Так, буде. Але ми ж знаємо, що на росіян в будь-якому випадку чекає поразка. Вони розуміють, що шанси повернутися з України живими в них невисокі. В кращому випадку – можуть здатися в полон або стати "трьохсотими", - сказав голова Дніпропетровської облради.