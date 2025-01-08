Обокрал россиян. ССО показали еще одну часть дневника убитого спецназовца КНДР

ССО обнародовали новую часть переведенных записей из дневника северокорейского солдата. После прибытия на территорию РФ он обокрал российского солдата.

Фото: часть записей северокорейского солдата (facebook.com/usofcom)

Гьонг Хонг Джонг в дневнике не указывает, что именно он украл и в каком количестве, но вероятно, кто-то его разоблачил.

"Уважаемый главнокомандующий Ким (Чен Ын) приказал нам ни в коем случае не унижать честь родины, в то же время проявлять силу и храбрость спецназа. Во время работы в казарме я думал, что никто не следит за мной и положил в карман вещи россиян", - пишет солдат.

По словам северокорейца, он не следовал команде главнокомандующего и украл вещь, принадлежащую другой стране. И это могло бы вызвать серьезные последствия для командиров КНДР.

"Я больше не буду торговать чужими вещами. Я героически буду наступать в первых рядах и уничтожать врагов", - добавил он.