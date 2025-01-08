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Обокрал россиян. ССО показали еще одну часть дневника убитого спецназовца КНДР

Среда 08 января 2025 19:26
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Обокрал россиян. ССО показали еще одну часть дневника убитого спецназовца КНДР Иллюстративное фото: северокорейцы воюют против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северокорейский спецназовец Гьонг Хонг Джонг, который был ликвидирован в Курской области, оказался вором. Это следует из его дневника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Facebook.

ССО обнародовали новую часть переведенных записей из дневника северокорейского солдата. После прибытия на территорию РФ он обокрал российского солдата.

Обокрал россиян. ССО показали еще одну часть дневника убитого спецназовца КНДРФото: часть записей северокорейского солдата (facebook.com/usofcom)

Гьонг Хонг Джонг в дневнике не указывает, что именно он украл и в каком количестве, но вероятно, кто-то его разоблачил.

"Уважаемый главнокомандующий Ким (Чен Ын) приказал нам ни в коем случае не унижать честь родины, в то же время проявлять силу и храбрость спецназа. Во время работы в казарме я думал, что никто не следит за мной и положил в карман вещи россиян", - пишет солдат.

По словам северокорейца, он не следовал команде главнокомандующего и украл вещь, принадлежащую другой стране. И это могло бы вызвать серьезные последствия для командиров КНДР.

"Я больше не буду торговать чужими вещами. Я героически буду наступать в первых рядах и уничтожать врагов", - добавил он.

Дневник Джонга

Напомним, украинские воины Сил спецопераций нашли у одного из убитых северокорейских солдат дневник, который он вел после прибытия в Россию для войны против Украины.

В частности, Гьонг Хонг Джонг признавался, что совершил "непрощаемые грехи", но власти КНДР "дали ему путь" для нового старта в жизни.

Также он отмечал, что ему и другим северокорейским солдатам приказали выполнять любые задачи, даже ценой собственной жизни.

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