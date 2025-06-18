Обгорели на солнце? 6 простых действий, которые помогут спасти кожу

Что делать при солнечном ожоге

Используйте прохладную фланель

Прохладная фланель - это одно из простых и доступных средств для первой помощи при незначительных ожогах. Это кусок ткани из фланели, смоченный прохладной (не ледяной) водой.

Она помогает снизить температуру кожи, уменьшить боль и воспаление после ожога.

Как правильно применять:

смочите фланель прохладной (15-20 °C) водой

осторожно приложите ее к обожженному участку кожи

держите 10-15 минут, при необходимости смачивайте ткань повторно.

избегайте применения льда или очень холодной воды, чтобы не повредить кожу еще больше

При глубоких ожогах, обширных поражениях кожи, или если ожог сопровождается волдырями, сильной болью или признаками инфекции - следует обратиться к врачу.

Избегайте использования активных веществ

Доктор Смоджи объяснил, что многие люди любят использовать такие средства, как алоэ вера на поверхности кожи, но это может увеличить риск заражения.

Стоит использовать средства на основе керамидов, содержащие смягчающие вещества, которые помогают успокоить кожу.

Выбирайте такие ингредиенты, как глицерин, которые помогают увлажнять кожу и улучшать ее барьер. Кремы и лосьоны, содержащие керамиды, также могут быть замечательными, поскольку они образуют защитный слой, который помогает предотвратить потерю влаги.

Принимайте антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты при ожогах обычно не являются основным средством лечения. Они могут помочь, если после ожога возникает сильный зуд или аллергическая реакция (например, сыпь или отек), поскольку антигистамины уменьшают действие гистамина - вещества, вызывающего зуд и воспаление.

Избегайте отшелушивания и пилинга пораженного участка

Ожоги уже повреждают кожу, делая ее более уязвимой. Отшелушивание или пилинг могут дополнительно травмировать кожу, разрушая ее защитный слой и увеличивая риск инфекции.

Механическое отшелушивание усиливает боль, вызывает раздражение, воспаление и затягивает процесс заживления.

К тому же пилинг может снять новообразованный эпителий (тонкий слой новых клеток), что замедляет регенерацию тканей и может привести к образованию рубцов.

Держитесь подальше от солнца

После солнечного ожога важно дать себе время на надлежащее заживление кожи. Поэтому важно избегать солнца в течение этого периода.

"Дайте своей коже восстановиться. Понадобится немного времени, пока ваша кожа вернется к нормальному состоянию", - отметил эксперт.

Нанесите немного солнцезащитного крема

Стоит использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30, нанося его за 30 минут до выхода на улицу. Для наилучших результатов повторно наносите крем каждые два часа, что важно из-за высыхающего воздействия солнца.

Взрослым следует использовать от шести до восьми чайных ложек солнцезащитного крема для покрытия всего тела. Также следует выбирать водостойкие формулы, если вы потеете или контактируете с водой.

В какое время суток можно сгореть на солнце

Сгореть на солнце можно в любое время суток, если длительное время находиться под прямыми солнечными лучами без защиты. Однако наибольший риск ожогов кожи наблюдается в период, когда солнце наиболее активно - примерно с 10:00 до 16:00.

В этот промежуток ультрафиолетовое (УФ) излучение самое интенсивное, и кожа быстрее получает повреждения, особенно если нет солнцезащитного крема, одежды или тени.