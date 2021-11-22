Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 відтепер можна подивитись онлайн

"Під час пандемії підприємство збирає відповідні дані через власну систему MedData. Ці дані передаються до Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України. Тепер актуальну інформацію про наявність ресурсів для боротьби з коронавірусом у закладах охорони здоров’я, що входять до першої та другої хвилі, можна побачити на інформапелях ДП МЗУ", - говориться в повідомленні відомства.

Відтепер на сайті державного підприємства можна знайти інформацію про:

наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);

ліжковий фонд;

кількість пацієнтів, хворих на COVID-19;

медичний персонал, що задіяний або може бути задіяний для роботи з пацієнтами, хворими на COVID-19;

наявність ліків для хворих на COVID-19;

обладнання для пацієнтів із COVID-19.

Варто зазначити, що функціонал дашборду дозволяє шукати інформацію в розрізі області, міста або конкретного закладу охорони здоров’я.

В МОЗ запевняють, що дані оновлюються щодення завдяки звітам, які лікарні надають до інформаційно-аналітичної системи MedData ДП "Медичні закупівлі України".