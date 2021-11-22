Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 відтепер можна подивитись онлайн

ДП "Медичні закупівлі України" зробило панель управління з інформацією про забезпеченість лікарень засобами для боротьби з COVID-19. Відповідну інформацію можна буде переглянути на офіційному сайті державного підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
"Під час пандемії підприємство збирає відповідні дані через власну систему MedData. Ці дані передаються до Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України. Тепер актуальну інформацію про наявність ресурсів для боротьби з коронавірусом у закладах охорони здоров’я, що входять до першої та другої хвилі, можна побачити на інформапелях ДП МЗУ", - говориться в повідомленні відомства.
Відтепер на сайті державного підприємства можна знайти інформацію про:
Варто зазначити, що функціонал дашборду дозволяє шукати інформацію в розрізі області, міста або конкретного закладу охорони здоров’я.
В МОЗ запевняють, що дані оновлюються щодення завдяки звітам, які лікарні надають до інформаційно-аналітичної системи MedData ДП "Медичні закупівлі України".
Нагадаємо, що вчені Інституту молекулярної біології та генетики (ІМБГ) провели дослідження та виявили 11 різних варіантів штаму "Дельта" в Україні. Зразки були взяті у хворих на коронавірус у різних регіонах країни.
Варто зазначити, що в Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали менше ніж 100 тисяч людей.