Забезпеченням засобів для подолання коронавірусу займатиметься МОЗ, - ОП

Привезенням засобів та обладнання, необхідних для подолання епідемії коронавірусу, яке досі курував Офіс президента, надалі займатиметься Міністерство охорони здоров’я. Про це йшлося на щоденній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

Зеленський звернувся до міністра охорони здоров’я Максима Степанова і заявив про необхідність забезпечення постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень.

"Ви маєте забезпечити постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень і всього необхідного так, щоб лікарні, пацієнти та здорові люди мали вдосталь усього й могли одужати та захиститися від COVID-19", - звернувся Зеленський до Степанова.

Разом з тим, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що найближчим часом в Україну прибуде ще один літак з меддопомогою, там будуть 400 тисяч захисних масок, захисні засоби для очей.

Нагадаємо, група вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab спрогнозувала, що епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня 2020 року.

Також Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що в країні може не відбутися пік захворюваності COVID-19 при дотриманні всіх карантинних заходів.