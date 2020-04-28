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Забезпеченням засобів для подолання коронавірусу займатиметься МОЗ, - ОП

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 13:44
Забезпеченням засобів для подолання коронавірусу займатиметься МОЗ, - ОП
Фото: Володимир Зеленський на нараді (president.gov.ua)

Президент звернувся до міністра охорони здоров’я

Привезенням засобів та обладнання, необхідних для подолання епідемії коронавірусу, яке досі курував Офіс президента, надалі займатиметься Міністерство охорони здоров’я. Про це йшлося на щоденній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

Зеленський звернувся до міністра охорони здоров’я Максима Степанова і заявив про необхідність забезпечення постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень.

"Ви маєте забезпечити постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень і всього необхідного так, щоб лікарні, пацієнти та здорові люди мали вдосталь усього й могли одужати та захиститися від COVID-19", - звернувся Зеленський до Степанова.

Разом з тим, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що найближчим часом в Україну прибуде ще один літак з меддопомогою, там будуть 400 тисяч захисних масок, захисні засоби для очей.

Нагадаємо, група вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab спрогнозувала, що епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня 2020 року.

Також Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що в країні може не відбутися пік захворюваності COVID-19 при дотриманні всіх карантинних заходів.

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