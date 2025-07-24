"Оберег от ТЦК"? Фактчекеры разоблачили фейк роспропаганды о продаже гранаты на OLX

В сети разоблачили фейк российских пропагандистов о якобы продаже на OLX "гранаты, как оберега от ТЦК и СП".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
В правительственной организации рассказали об очередной лжи - якобы "на платформе объявлений OLX продают гранату как оберег от ТЦК и СП".
"Скриншот с таким сообщением с якобы сайта OLX и контактами продавца распространяют роспропагандисты в Telegram-каналах", - объяснили украинцам.
Отмечается, что на самом деле:
Уточняется, что этот кейс разобрали фактчекеры VoxCheck (независимого фактчекингового проекта неприбыльной организации VoxUkraine).
"Более того, текст из фейкового объявления слово в слово совпадает с описаниями на коммерческих сайтах, где продают муляжи гранат Ф-1", - отметили в ЦСКИБ.
Речь идет о сувенирной продукции, которая:
"Вывод: российские фейкоделы просто использовали чужой текст и слепили из него очередной фейк, чтобы дискредитировать украинцев", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредили граждан о новой волне вражеских пропагандистских фейков.
Вероятно также усиление информационной операции, направленной против системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине.
Недавно, например, стало известно, что РФ разгоняет фейк о "бандеровском" мобилизационном плакате в Украине.
Кроме того, российская пропаганда придумала и распространяла фейк, будто Служба безопасности Украины задержала граждан Польши с "национальными символами".
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