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"Оберег от ТЦК"? Фактчекеры разоблачили фейк роспропаганды о продаже гранаты на OLX

Объявление о якобы продаже на OLX "гранаты, как оберега от ТЦК" - это фейк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В сети разоблачили фейк российских пропагандистов о якобы продаже на OLX "гранаты, как оберега от ТЦК и СП".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Что известно об очередном фейке роспропагандистов

В правительственной организации рассказали об очередной лжи - якобы "на платформе объявлений OLX продают гранату как оберег от ТЦК и СП".

"Скриншот с таким сообщением с якобы сайта OLX и контактами продавца распространяют роспропагандисты в Telegram-каналах", - объяснили украинцам.

Отмечается, что на самом деле:

  • на OLX нет ни одного подобного объявления с подписью "оберег от ТЦК";
  • указанного ID-номера аккаунта на платформе не существует.

Уточняется, что этот кейс разобрали фактчекеры VoxCheck (независимого фактчекингового проекта неприбыльной организации VoxUkraine).

"Более того, текст из фейкового объявления слово в слово совпадает с описаниями на коммерческих сайтах, где продают муляжи гранат Ф-1", - отметили в ЦСКИБ.

Речь идет о сувенирной продукции, которая:

  • не является оружием;
  • не содержит взрывчатых веществ;
  • отличается от оригинала только весом.

"Вывод: российские фейкоделы просто использовали чужой текст и слепили из него очередной фейк, чтобы дискредитировать украинцев", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Публикация ЦСКИБ (скриншот: facebook.com/StratcomCentreUA)

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредили граждан о новой волне вражеских пропагандистских фейков.

Вероятно также усиление информационной операции, направленной против системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине.

Недавно, например, стало известно, что РФ разгоняет фейк о "бандеровском" мобилизационном плакате в Украине.

Кроме того, российская пропаганда придумала и распространяла фейк, будто Служба безопасности Украины задержала граждан Польши с "национальными символами".

Читайте также, что известно про фейки о якобы мобилизации в Украине с 1 сентября 2025 года до миллиона женщин (включая девушек в возрасте от 18 лет).

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