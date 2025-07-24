"Оберег от ТЦК"? Фактчекеры разоблачили фейк роспропаганды о продаже гранаты на OLX

Что известно об очередном фейке роспропагандистов

В правительственной организации рассказали об очередной лжи - якобы "на платформе объявлений OLX продают гранату как оберег от ТЦК и СП".

"Скриншот с таким сообщением с якобы сайта OLX и контактами продавца распространяют роспропагандисты в Telegram-каналах", - объяснили украинцам.

Отмечается, что на самом деле:

на OLX нет ни одного подобного объявления с подписью "оберег от ТЦК";

указанного ID-номера аккаунта на платформе не существует.

Уточняется, что этот кейс разобрали фактчекеры VoxCheck (независимого фактчекингового проекта неприбыльной организации VoxUkraine).

"Более того, текст из фейкового объявления слово в слово совпадает с описаниями на коммерческих сайтах, где продают муляжи гранат Ф-1", - отметили в ЦСКИБ.

Речь идет о сувенирной продукции, которая:

не является оружием;

не содержит взрывчатых веществ;

отличается от оригинала только весом.

"Вывод: российские фейкоделы просто использовали чужой текст и слепили из него очередной фейк, чтобы дискредитировать украинцев", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Публикация ЦСКИБ (скриншот: facebook.com/StratcomCentreUA)