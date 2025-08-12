ua en ru
Осторожно, токсичная рыба! Какие виды лучше не покупать и чем их заменить

Вторник 12 августа 2025 13:32
Осторожно, токсичная рыба! Какие виды лучше не покупать и чем их заменить Фото: Какие виды рыбы лучше не покупать (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул
Эксперт: Юрий Попко

Рыба является признанным источником белка и полезных Омега-3 жирных кислот, которые напрямую влияют на уровень IQ и здоровье кожи и мозга. Однако не вся рыба одинаково полезна. Некоторые виды могут накапливать тяжелые металлы и токсины, нанося вред организму.

Какая рыба является "грязной" и на какую стоит охотиться в магазинах, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Самая опасная рыба

Прежде всего избегайте крупных глубоководных рыб, особенно из Атлантического океана, который считается наиболее загрязненным. Чем больше и старее рыба, тем больше вредных веществ она успела впитать.

Тунец, камбала и палтус (из Атлантики)

Эти крупные хищники являются лидерами по содержанию токсинов.

Тилапия и пангасиус

Часто выращиваются в антисанитарных условиях, из-за чего их считают "грязными".

Морской окунь

Склонен к накоплению ртути, опасной для нервной системы.

Искусственно выращенные лосось и форель

Польза такой рыбы сомнительна, поскольку она уступает диким видам по содержанию питательных веществ. Идеал - дикая рыба из чистых водоемов.

Самая полезная и доступная рыба

Высокая цена не всегда показатель качества. Часто самая полезная рыба скрывается на нижних полках магазинов по вполне доступной цене.

Лучшим выбором является сельдь и скумбрия. Эти виды небольшие по размеру, поэтому не накапливают токсинов, но при этом являются абсолютными рекордсменами по содержанию Омега-3 и белка. Также к списку полезных и безопасных относятся:

  • Минтай, хек, треска.

  • Дикие лососевые: нерка, кета, горбуша, кижуч.

  • Мелкие рыбы: сардины и анчоусы, которые являются отличным источником кальция.

  • Сибас, дорадо, судак, щука.

Ключевые правила выбора рыбы

Размер имеет значение

Всегда выбирайте меньшую по размеру рыбу, она моложе и чище.

Консервы в собственном соку

Избегайте рыбы в масле, поскольку это лишние калории и окисленные жиры.

Признаки нереста

Покупая дикого лосося, обращайте внимание на чешую. Она должна быть серебристой, а не цветной. Яркие пятна - признак нереста, во время которого мясо рыбы разрушается и теряет пользу.

Настоящая икра

Красная икра - чемпион по содержанию Омега-3. Чтобы не купить подделку, смотрите на содержание белка на 100 г, его должно быть не менее 28 г.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

