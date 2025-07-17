Осторожно, меню: эти продукты чаще всего вызывают отравление в ресторанах

Отдых в ресторане должен приносить удовольствие, а не проблемы со здоровьем. Однако, к сожалению, пищевые отравления в заведениях общественного питания - не редкость.

РБК-Украина рассказывает, какими продуктами чаще всего травятся в ресторанах, почему они несут повышенный риск и как избежать неприятных последствий, чтобы ваш поход в заведение оставил лишь приятные воспоминания.

Топ-5 продуктов, которые чаще всего вызывают отравления

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и других органов здравоохранения, некоторые продукты стабильно возглавляют списки источников пищевых отравлений.

Мясо птицы (курица, индейка)

Сырая птица часто загрязнена бактериями Salmonella и Campylobacter. Недостаточная термическая обработка (недожаренная курица, плохо проваренный бульон) или перекрестное загрязнение (использование одной доски для сырой и готовой птицы) - самые распространенные причины отравлений.

Риск в ресторане: блюда из курицы, особенно жареная курица, наггетсы, салаты с курицей, где может быть недостаточная температура приготовления или охлаждения.

Яйца и продукты с ними

Яйца могут быть заражены сальмонеллой внутри или на скорлупе. Особый риск несут блюда, содержащие сырые или недостаточно термически обработанные яйца.

Риск в ресторане: десерты с кремом (тирамису, заварные пирожные), майонез домашнего приготовления, голландский соус, некоторые виды соусов для салатов, яйца Бенедикт с жидким желтком, сырники или омлеты, не прошедшие достаточную термическую обработку.

Свежий пример - отравление во Львове, где подозревают в инфекции яйца в десертах.

Морепродукты (рыба, устрицы, мидии)

Морепродукты быстро портятся, если нарушаются условия хранения. Сырые или недостаточно термически обработанные моллюски (устрицы, мидии) могут содержать норовирусы или бактерии. Некоторые виды рыб могут вызвать отравление (например, скомбротоксикоз от испорченной рыбы с высоким содержанием гистамина).

Риск в ресторане: суши, сашими, устрицы, мидии в соусе (если они были плохо приготовлены или хранились), рыба горячего копчения.

Листовая зелень и овощи (салаты, шпинат, капуста)

Эти продукты часто употребляются сырыми и могут быть загрязнены бактериями (E. coli, сальмонелла) через загрязненную воду для полива, навоз или через руки работников, которые не соблюдали гигиену. Даже если овощи моют, не всегда удается удалить все бактерии с рельефной поверхности листьев.

Риск в ресторане: салаты из свежей зелени, овощные нарезки, салаты из капусты, рукколы, шпината, которые не прошли термическую обработку.

Готовые блюда и блюда из риса

Это особенно касается блюд, которые готовятся заранее, охлаждаются, а затем разогреваются. Рис, например, может содержать споры бактерии Bacillus cereus, которая выживает при варке. Если приготовленный рис медленно остывает и длительное время находится при комнатной температуре, споры прорастают и вырабатывают токсины, устойчивые к дальнейшему разогреванию.

Буфеты с самообслуживанием, китайская кухня с большим количеством блюд из риса, готовые мясные блюда, хранившиеся не по правилам.

Как защитить себя: советы для посетителей ресторанов

Хотя полную гарантию от отравления дать невозможно, вы можете минимизировать риски:

Выбирайте проверенные заведения

Отдавайте предпочтение ресторанам с хорошей репутацией, положительными отзывами и высокими стандартами гигиены.

Обращайте внимание на чистоту

Оцените общее состояние заведения, чистоту столов, посуды, униформы персонала.

Избегайте сомнительных предложений

Особенно это касается "шведских столов", где блюда длительное время могут стоять при неподходящей температуре.

Заказывайте хорошо прожаренное мясо

Если вы заказываете мясо или птицу, убедитесь, что оно полностью прожаренное. Не стесняйтесь попросить доготовить, если видите розовый цвет.

Осторожно с сырыми блюдами

Будьте особенно осторожны с сырыми яйцами, рыбой и морепродуктами, если вы не уверены в качестве заведения.

Мойте руки

Всегда мойте руки с мылом перед едой.

Доверяйте своим ощущениям

Если блюдо выглядит или пахнет подозрительно, лучше откажитесь от него.