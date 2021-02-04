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Поєдання Pfizer і AstraZeneca: вчені протестують на людях комбінацію вакцин

Автор: Анастасія Рокитна

У Британії вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca. Результати будуть відомі у червні.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, будуть вивчені імунні відповіді на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.

"Дані про вакцинацію людей двома різними типами вакцини проти коронавірусу можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

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Очікується, що в дослідженні візьмуть участь більше вакцин різних виробників, щойно їх затвердять регулятори.

Нагадаємо, Італія не рекомендувала щеплювати вакциною AstraZeneca людей старше 55 років.

Після цього подібне рішення щодо вакцини AstraZeneca ухвалили у Польщі, Швеції та Франції.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз погодив застосування та постачання вакцини AstraZeneca 29 січня. Вакцина отримала схвалення EMA та Єврокомісії.

Прогноз погоди
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