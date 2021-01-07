Обама назвав "спровокованим Трампом насильством" події в Капітолію

Колишній президент США Барак Обама виступив з заявою після масових протестів в Капітолію. Зокрема, він назвав події насильством, яке спровокував чинний президент.

Про це пише CNN.

За його словами, це стало ганьбою для США.

"Історія справедливо запам'ятає сьогоднішнє насильство в Капітолію, спровоковане чинним президентом, який продовжував безпідставно брехати про підсумки законних виборів, як момент великого сорому і ганьби для нашої країни", - сказав Обама.

Він також заявив, що його надихнуло те, що багато членів президентської партії рішуче висловилися. Їхні голоси доповнюють приклади виборчих органів, які відмовилися піддаватися залякуванню.

Перед цим держсекретар США Майк Помпео назвав неприпустимим штурм Капітолію.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Трампа, які переросли у сутички з правоохоронцями. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.