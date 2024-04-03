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На объездной Львова произошло серьезное ДТП: движение на трассе Киев-Чоп ограничили

Фото: возле Львова произошло серьезное ДТП 3 апреля (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Наталья Юрченко

Серьезное ДТП произошло в среду, 3 апреля, на объездной дороге Львова. Движение на трассе государственного значения Киев-Чоп ограничили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области в Telegram.

Как отмечают правоохранители, авария произошла на железнодорожном мосту у поворота на населенный пункт Давыдов возле Львова.

На опубликованных кадрах заметно, что два автомобиля были серьезно повреждены. Полиция заявила, что есть пострадавшие. Их количество не сообщается.

Из-за ДТП движение на трассе Киев-Чоп ограничили. Патрульные осуществляют реверсное регулирование движения и обеспечивают охрану места происшествия.

"Там уже работают все необходимые службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения. Будьте осторожны на дороге", - добавляют патрульные.

Напомним, 21 марта во Львове на мосту произошло ДТП с участием 27 авто. Причиной аварии могла быть непогода, тогда Львовскую область накрыл сильный туман, а видимость была значительно ограничена.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

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