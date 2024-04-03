На объездной Львова произошло серьезное ДТП: движение на трассе Киев-Чоп ограничили

Как отмечают правоохранители, авария произошла на железнодорожном мосту у поворота на населенный пункт Давыдов возле Львова.

На опубликованных кадрах заметно, что два автомобиля были серьезно повреждены. Полиция заявила, что есть пострадавшие. Их количество не сообщается.

Из-за ДТП движение на трассе Киев-Чоп ограничили. Патрульные осуществляют реверсное регулирование движения и обеспечивают охрану места происшествия.

"Там уже работают все необходимые службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения. Будьте осторожны на дороге", - добавляют патрульные.