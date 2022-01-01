RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ОАЕ заборонять невакцинованим від COVID виїжджати з країни

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) вводить заборону на виїзд за кордон невакцинованим від коронавірусу. Обмеження почне діяти з 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, рішення про заборону виїзду за кордон нещеплених громадян ОАЕ прийнято Національним управлінням з надзвичайних ситуацій та управління стихійними лихами. Заборона набуде чинності з 10 січня 2022 року.

Крім того, повністю щеплені від коронавірусу зможуть виїхати за кордон за умови ревакцинації. Обмеження не поширюються на громадян, звільнених з медичних або гуманітарних причин.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року в ОАЕ виявили першого зараженого штамом коронавірусу "Омікрон".

Відзначимо, в кінці минулого року через зростання числа випадків захворювання коронавірусом в ОАЕ у Дубаї можуть закрити деякі майданчики міжнародної виставки Expo 2020.

Читайте РБК-Україна в Google News
Об'єднані Арабські ЕміратиКоронавірус