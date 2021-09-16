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В ОАЕ собак навчили виявляти COVID-хворих

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ОАЕ, Четвер 16 вересня 2021 21:53
В ОАЕ собак навчили виявляти COVID-хворих Фото: в ОАЕ собак навчили виявляти COVID-хворих (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Сергій Пишкін

Після року перших досліджень та навчань, в аеропортах ОАЕ 38 службових собак ідентифікують хворих на коронавірус людей. Їх показник успішності становить 98,2%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В навчаннях брали участь німецькі вівчарки, лабрадори, бордер-коллі та кокер-спанієлі. Виявляють вони хворих на коронавірус людей через розпізнавання запаху хвороби, яка виділяється через піт.

"Невелика кількість зразку поміщається в банку - він має запах пацієнта - потім ми кладемо зразок, щоб собака понюхала... Коли він дає нам знак, ми даємо йому частування", - сказав керівник програми Насер аль-Фалас.

Зазначається, що протягом дня собаки проводять 30-40 тестів. Втім, їх можна використовувати й не лише в аеропортах, але і усюди де це необхідно.

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