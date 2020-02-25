ОАЕ призупинили всі авіарейси з Іраном через коронавірус

ОАЕ з 25 лютого повністю припиняють повітряне сполучення з Іраном через поширення коронавируса. Про це повідомляє Anadolu.

Згідно інформації Головного управління цивільної авіації ОАЕ, призупинення заплановано на тиждень. Воно стосується всіх пасажирських і вантажних перевезень та з Ірану, починаючи з сьогоднішнього дня.

При цьому термін призупинення польотів може бути продовжений.

Зазначимо, за останні кілька днів різко зросла кількість заражених коронавірусом в Італії, Ірані та Південній Кореї. Також китайський вірус виявили в Іраку і Омані.

Станом на вечір 24 лютого, коронавірусом в Ірані заразилися більше 60 осіб. Ще як мінімум 10 громадян загинули. Більшість випадків зараження сталися в місті Кум в 120 кілометрах від Тегерана.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра охорони здоров'я Ірану виявився інфікований коронавірусом.

У свою чергу, президент Ірану Хасан Рухані закликав жителів країни не боятися коронавіруса і висловив надію на швидку перемогу над ним.