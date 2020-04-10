ОАЕ передадуть Україні 10 тонн гумдопомоги для боротьби з коронавірусом

Об'єднані Арабські Емірати передадуть Україні 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у допомозі будуть комбінезони, маски та санітайзери.

"Зараз в ОАЕ готується літак, який привезе 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Ця гуманітарна допомога включає комбінезони, медхалати, рукавички, бахили, маски та санітайзери. Вчора ми до другої години ранку займались питанням цього рейсу, щоб він сьогодні відбувся", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 8 квітня в Італію прилетів український літак з гуманітарною допомогою для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, вранці з київського аеропорту "Жуляни" в Рим вилетів літак з дезінфікуючими рідинами, як гуманітарна допомога італійським медикам в боротьбі з коронавірусом. Поставка гуманітарної допомоги організована за спеціальним указом президента України Володимира Зеленського.

Підкреслимо, що в Італії на примусовому карантині через коронавірус, або в госпіталі в інтенсивної терапії перебувають десятки українців.

РБК-Україна раніше повідомляло, що Італія стала епіцентром поширення коронавірусу в Європі.