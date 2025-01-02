В Нью-Йорке произошла стрельба возле ночного клуба, по меньшей мере десяток раненых

Выстрелы раздались возле зала Amazura около 23:20 (06:20 по киевскому времени).

По меньшей мере три человека, которые получили ранения, обратились за помощью в местную больницу. Согласно данным правоохранителей, еще несколько человек были госпитализированы, но пока никто, кто попал в больницу, не находится в критическом состоянии.

#BREAKING



Число раненых сейчас 13 в ночном клубе Amazura в Квинсе, Нью-Йорк. 3 человека ранены в критическом состоянии.



Полиция разыскивает серый Infiniti с номерами NJ



Это не первая стрельба в клубе...до этого он был временно закрыт из-за насилия в клубе. pic.twitter.com/lILxqjl0Ih - Breaking News and Intel Брайана (@intelFromBrian) 2 января 2025 года

"Представитель полиции Нью-Йорка подтвердил, что полиция разыскивает серый седан в связи со стрельбой, но подозреваемые пока не установлены", - пишет издание.