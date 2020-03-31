У Нью-Йорку понад тисячі поліцейських заразилися коронавірусом

Більше тисячі співробітників нью-йоркської поліції заразилися коронавірусом. Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, коронавірус 31 березня виявили у 1 048 поліцейських і 145 цивільних фахівців департаменту. Раніше повідомлялося, що п'ятеро співробітників поліцейського департаменту померли.

На лікарняному зараз знаходяться 5199 поліцейських. У Нью-Йорку чисельність поліції перевищує 38 тис.

Нагадаємо, станом на 31 березня у світі число заражених коронавірусом перевищило 800 тисяч осіб. Найбільше інфікованих в США - 164,6 тис. осіб. Число загиблих перевищило 40 тисяч.

Крім того, у Сполучених Штатах зафіксували вже 163, 8 тис. випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Також померли понад 3 тис. пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус. Найбільшу частину смертельних випадків зафіксували в штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

Додамо, що президент Дональд Трамп оголосив про продовження обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 до 30 квітня.