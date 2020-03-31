ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Нью-Йорку понад тисячі поліцейських заразилися коронавірусом

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 21:16
У Нью-Йорку понад тисячі поліцейських заразилися коронавірусом
Фото: американська поліція (flickr.com/Timo)

На лікарняному зараз знаходяться 5199 поліцейських

Більше тисячі співробітників нью-йоркської поліції заразилися коронавірусом. Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, коронавірус 31 березня виявили у 1 048 поліцейських і 145 цивільних фахівців департаменту. Раніше повідомлялося, що п'ятеро співробітників поліцейського департаменту померли.

На лікарняному зараз знаходяться 5199 поліцейських. У Нью-Йорку чисельність поліції перевищує 38 тис.

Нагадаємо, станом на 31 березня у світі число заражених коронавірусом перевищило 800 тисяч осіб. Найбільше інфікованих в США - 164,6 тис. осіб. Число загиблих перевищило 40 тисяч.

Крім того, у Сполучених Штатах зафіксували вже 163, 8 тис. випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Також померли понад 3 тис. пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус. Найбільшу частину смертельних випадків зафіксували в штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

Додамо, що президент Дональд Трамп оголосив про продовження обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 до 30 квітня.

У мера Монастириська підтвердили коронавірус В окупованому Донецьку заявили про перший випадок зараження коронавірусом
Новини України КоронавірусСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся