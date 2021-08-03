RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Нью-Йорку в ресторани і спортзали пускатимуть тільки вакцинованих

Автор: РБК-Україна

У Нью-Йорку для відвідування ресторанів і спортзалів тепер буде потрібно підтвердження про вакцинацію від коронавірусу. Пропуск key to NYC Pass дозволить будь-кому, у кого є хоча б одна доза вакцини, отримати доступ до закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо офіційно оголосив, що для входу в ресторани, спортивні зали та концертні майданчики міста тепер буде вимагатися підтвердження вакцинації.

Дозвіл відвідування закладів з пропуском буде поетапно вводитися протягом найближчих тижнів. Повністю нововведення почне діяти з 13 Вересня.

"Прийшов час, щоб люди побачили, що вакцинація буквально необхідна для того, щоб жити хорошим, повноцінним і здоровим життям. Це надзвичайно важливо, тому що ми знаємо, що це сприятиме набагато більшій кількості вакцинацій. Ми це вже бачили",- заявив мер Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше у Нью-Йорку відмовилися вводити масочний режим для вакцинованих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиНью-ЙоркКарантинВакцинація