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У Нью-Йорку відбулася стрілянина біля нічного клубу, є жертви

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Стрілянина сталася в Брукліні

У суботу вранці, 12 жовтня, в Сполучених Штатах Америки у місті Нью-Йорк сталася стрілянина біля нічного клубу, в результаті якої щонайменше чотири людини загинули, четверо отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету New York Post.

Як повідомляється, стрілянина сталася в районі Бруклін близько 07:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом)

Троє постраждалих були госпіталізовані. Інформації про стан їх здоров'я поки не надходило.

Поліція почала розслідування. У зв'язку з інцидентом співробітники правоохоронних органів допитують свідків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 жовтня в Манчестері чоловік з ножем напав на відвідувачів торгового центру "Манчестер Арндейл". Всі відвідувачі і співробітники магазинів були евакуйовані з торгового центру, також було зупинено рух на вулицях поблизу ТЦ.

Крім того, 9 жовтня в німецькому Галле стався теракт. Невідомий відкрив вогонь біля синагоги, в результаті чого загинули дві людини. Також була кинута ручна граната на єврейське кладовище.

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