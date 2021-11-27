У штаті Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан через COVID

У штаті Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан. Причиною став спалах захворюваності COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний указ, опублікований на сайті губернатора.
У документі повідомляється, що, враховуючи спостережуване поширення коронавірусу "зі швидкістю, небаченою в штаті з квітня 2020 року", а також беручи до уваги активне зростання числа госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, і потребу в скоординованому підході до забезпечення місткості лікарень, губернатор оголосила надзвичайний стан у всьому штаті Нью-Йорк.
Згідно з Указом, департамент охорони здоров'я зможе обмежувати надання несерйозних і нетермінових процедур в лікарнях, щоб забезпечити достатню кількість місць напередодні можливого зростання випадків захворювання коронавірусом майбутньої зими.
Постанова почне діяти з п'ятниці, 3 грудня. Воно також дозволить штату швидше закуповувати будь-які критично важливі матеріали для боротьби з пандемією.
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