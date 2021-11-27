У штаті Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан через COVID

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний указ , опублікований на сайті губернатора.

У документі повідомляється, що, враховуючи спостережуване поширення коронавірусу "зі швидкістю, небаченою в штаті з квітня 2020 року", а також беручи до уваги активне зростання числа госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, і потребу в скоординованому підході до забезпечення місткості лікарень, губернатор оголосила надзвичайний стан у всьому штаті Нью-Йорк.

Згідно з Указом, департамент охорони здоров'я зможе обмежувати надання несерйозних і нетермінових процедур в лікарнях, щоб забезпечити достатню кількість місць напередодні можливого зростання випадків захворювання коронавірусом майбутньої зими.

Постанова почне діяти з п'ятниці, 3 грудня. Воно також дозволить штату швидше закуповувати будь-які критично важливі матеріали для боротьби з пандемією.