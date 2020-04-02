У Нью-Йорку коронавірусом заразилися майже 100 тис. осіб

Коронавірусом в штаті Нью-Йорк заразилися понад 92 тис. осіб. Про це в ефірі CNN заявив губернатор штату Ендрю Куомо,повідомляє РБК-Україна.

За його словами, за добу COVID-19 підтвердили у 8669 осіб. Загальна кількість заражених наближається до 100 тисяч - станом на 19:00 за київським часом в штаті Нью-Йорк зафіксоно 92 тис. 381 випадків інфікування COVID-19.

Також Куомо повідомив про триваюче зростання числа жертв. Так, за добу коронавірус забрав життя ще 431 американця. Всього померли 2373 людини.

В лікарнях штату зараз знаходиться понад 13 тис. жителів, ще 7434 пацієнти були виписані після повного одужання.

Пік заражень вірусом в штаті очікують через 3-4 тижні.

Нагадаємо, вчора Нью-Йорк обігнав за кількістю заражень Китай, звідки почався спалах коронавірусу.

Загальна кількість інфікованих у Сполучених Штатах Америки станом на 2 квітня перевищила 217 тис. випадків. Від вірусу померли щонайменше 5,2 тис. американців.